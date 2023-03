Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Pedelec gestürzt und verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Klausener Straße;

Unfallzeit: 23.03.2023, 22.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bocholt erlitten. Die Frau hatte den Gehweg an der Klausenerstraße in Richtung Burloer Weg befahren. Als sie auf die Fahrbahn wechseln wollte, verlor die Bocholterin auf nasser Fahrbahn das Gleichgewicht und stürzte. Dabei kam es auch zu einem Schaden an einem dort geparkten Wagen. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,7 Promille hin. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus. Eine Ärztin entnahm zudem zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls exakt zu bestimmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell