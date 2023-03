Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Ergänzung zu "Einbrecher duscht und kocht"

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Klosterstraße;

Tatzeit: 22.03.2023, 16.00 Uhr;

Wie berichtet, trafen Polizeibeamte einen 43 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in einer fremden Wohnung in Gronau-Epe an. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Borken führten nun zu einem Untersuchungshaftbefehl. Das bei dem Mann gefundene Diebesgut konnte zweifelsfrei weiteren Straftaten, wie Wohnungseinbrüchen, zugeordnet werden. So regte die Staatsanwaltschaft Münster einen Untersuchungshaftbefehl an, dem das zuständige Amtsgericht in Gronau folgte. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an.

Link zur Ursprungspressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5470616 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell