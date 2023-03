Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Herausgabe des Portemonnaies verlangt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Gudulastraße;

Tatzeit: 21.03.2013, 21.30 Uhr;

Geld gefordert hat ein Unbekannter am Dienstagabend in Rhede von einem Jugendlichen. Dieser hielt sich gegen 21.30 Uhr an einer Bushaltestelle nahe der Kirche an der Gudulastraße auf. Zwei junge Männer näherten sich nach Angaben des Geschädigten. Einer der beiden wollte zunächst Geld haben und anschließend das Portemonnaie. Als der Jugendliche beides ablehnte, habe der Haupttäter ihn noch einmal verbal bedroht, ein Messer aus der Hosentasche gezogen und vorgezeigt. Beide Unbekannten waren circa 20 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell