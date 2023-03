Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Rettungskräfte bedroht

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Ekhornsloh;

Tatzeit: 23.03.2023, 01.45 Uhr;

In einer bedrohlichen Situation sahen sich in der Nacht zum Donnerstag zwei Kräfte des Rettungsdienstes ebenso wie einige Zeugen in Raesfeld-Erle. Die Sanitäter waren zu einer Unterkunft an der Straße Ekhornsloh geeilt, da dort ein Mann mutmaßlich nach dem Konsum von Drogen außer Kontrolle geraten war. Vor Ort trafen sie auf einen 45-jährigen Bewohner der Unterkunft. Dieser hielt sich auf der Straße auf, hielt ein Messer in der Hand und lief auf den Rettungswagen zu. Die Sanitäter brachten sich im Rettungswagen in Sicherheit. Beim Eintreffen der Polizei ließ der Mann ein Küchenmesser, eine Holzlatte und ein weiteres Schälmesser nach mehrfacher Aufforderung schließlich fallen. Die Beamten fixierten den 45-Jährigen, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach Borken; im weiteren Verlauf erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell