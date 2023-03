Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher/Stadtlohn - Autofahrer flüchtet vor Polizei; Hubschrauberbesatzung findet mutmaßlichen Fahrer

Gescher/Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Landesstraße 608;

Unfallzeit: 23.03.2023, 01.40 Uhr;

Bei seiner Flucht vor der Polizei von der Straße abgekommen ist am Donnerstag ein Autofahrer in Stadtlohn. Der Fahrer eines BMW war gegen 01.40 Uhr von der BAB 31 auf die Bundesstraße 525 in Richtung Landesstraße 608 gefahren. Polizisten in Zivil folgten dem Unbekannten. Als dieser auf die L 608 nach rechts abbog, drehte sich der Wagen unkontrolliert um die eigene Achse. Die Fahrt ging jedoch weiter und die Beamten gaben nun Anhaltezeichen mittels Leuchtschrift. Die Reaktion des Fahrers: Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgung ging über mehrere Straßen in Gescher und schließlich wieder über die L 608 in Richtung Stadtlohn. Die Verfolger ließen den Abstand aus Sicherheitsgründen größer werden. Kurz vor dem Kreisverkehr Breul endete die Flucht kurzzeitig. Der BMW kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Kein Grund für den Fahrer, nicht weiter zu flüchten. Er krabbelte eine Böschung hoch und verschwand in einem Wohngebiet. Auf einem Dach liegend entdeckte eine alarmierte Hubschrauberbesatzung mittels Wärmebildkamera eine Person, den mutmaßlichen Autofahrer. Die Handschellen klickten, jedoch leistete der Mann dabei erheblichen Widerstand. Eine Untersuchung in einem Krankenhaus ergab, dass der 25-Jährige unverletzt war. Einer Einlieferung in das Gewahrsam der Ahauser Polizei stand nichts mehr im Wege.

Es lagen mehrere mögliche Gründe für die Flucht vor der Polizei vor: Der Wagen lag im europäischen Fahndungssystem als gestohlen ein, der Festgenommene hatte Alkohol sowie Drogen konsumiert und einen Führerschein hat er auch nicht. Im Wagen lagen eine Debitkarte einer fremden Person, ebenso ein fremder Ausweis sowie eine geringe Menge weißes Pulver, vermutlich Betäubungsmittel.

Der in Stadtlohn lebende Mann, der aber über keinen festen Wohnsitz verfügt gab unter fadenscheinigen Begründungen an, nicht gefahren zu sein. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus dauern an. (db)

