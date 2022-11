Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl in einem Seniorenwohnheim

Weilerswist (ots)

In der Nacht von Donnerstag (10.11.2022) auf Freitag kam es in einem Seniorenwohnheim auf der Kölner Straße zu einem Diebstahl.

Offensichtliche Einbruchspuren wurden aber nicht festgestellt. Es wird vermutet, dass ein bislang unbekannter Täter über den Balkon durch das geöffnete Fenster in die Wohnung eingedrungen ist. Es wurden Bargeld im unteren dreistelligen Euro Bereich, ein paar private Gegenstände und Personaldokumente entwendet.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienstliche Angaben machen können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02251 7990 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell