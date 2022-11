POL-EU: Mann mit E-Bike gestürzt

Mechernich (ots) - Am Samstag, den 12.11.2022, kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Brand in der Straße Im Sande. Ein vor einer Garage abgestellter Pkw hatte aus bislang unbekannten Gründe Feuer gefangen, welches dann auf die Garage und die darin befindlichen Gegenstände übergriff. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der Schadenliegt im oberen vierstelligen Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

