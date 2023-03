Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Baustelle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alemannenstraße;

Tatzeit: zwischen 22.03.2023, 15.00 Uhr, und 23.03.2023, 08.30 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt einer Baustelle einen ungebetenen Besuch abgestattet. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Rohbau an der Alemannenstraße. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie zwei Toilettenschüsseln mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell