Donaueschingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Raiffeisenstraße einen auf dem Parkplatz einer Discothek abgestellten Skoda beschädigt. Die Täter beschädigten den rechten Außenspiegel eines Skoda Oktavia und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei in Donaueschingen, ...

