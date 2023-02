Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe klauen Auto (05.02.2023)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Dürrheimer Straße ein untergestelltes Auto gestohlen. Die Diebe klauten einen roten Dacia Logan mit den Kennzeichen "VS-V 3334". Das Auto war in einer Werkstatt eingestellt, in welche die Täter durch Einschlagen einer Scheibe gelangten. Der Zeitwert des Autos beträgt rund 5.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Dacia nimmt die Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

