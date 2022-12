Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Tankstelle

Hemer (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:20 Uhr, brachen unbekannte Tatverdächtige in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Mendener Straße ein. Sie verschafften sich Zutritt, indem sie eine Scheibe mittels eines Gullideckels einwarfen. Bei dem Einbruch lösten die Täter einen Alarm aus. Die alarmierten Polizisten konnten die Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Zu Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise können unter 02372/9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden. (schl)

