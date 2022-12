Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Wertkarten-Codes ergaunert

Menden (ots)

Ein oder mehrere Täter hebelten am Sonntag gegen 3.30 Uhr die Haustür eines Zweifamilienhauses an der Balver Straße auf. Sie entwendeten zwei hochwertige Hockeyballschläger aus dem Hausflur. In die Wohnungen gelangten sie nicht. Bewohner hörten zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht laute Geräusche aus dem Hausflur, stellten aber den Diebstahl und die Schäden an der Tür erst später fest. (cris)

Betrüger haben eine 38-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle übers Ohr gehauen. Sie meldeten sich am Samstag telefonisch und behaupteten, ein Bezahlterminal überprüfen zu müssen. Dafür sollte die Mitarbeiterin Codes für Bezahlkarten freirubbeln und durchgeben. Das tat die Frau. Erst als es tatsächlich Probleme im System gab und die letzte Anruferin beleidigend wurde, beendete die Mitarbeiterin das Gespräch und erstattete einen Tag später Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell