Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ "Hallo-Mama"-Trick/ Schild abgeknickt

Letmathe (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen an einem Haus an der Vom-Stein-Straße eine Glasscheibe auf und gelangten so über den Balkon in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten die komplette Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht festgestellt werden.

Am Sonntag zwischen 7.30 und 11 Uhr wurde an der Pillingser Höhe die Scheibe eines blauen Ford EcoSport eingeschlagen. So gelangte der Täter in das Fahrzeug und konnte eine Geldbörse stehlen. Eine weitere Autoscheibe wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag am Saatweg beschädigt. Dort wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Deshalb sollten auch bei kurzen Abwesenheiten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden - weder vermeintlich versteckt, noch offen sichtbar von außen.

Eine 68-jährige Letmatherin ist auf den "Hallo Mama"-Trick hereingefallen. Der Ablauf war, wie inzwischen in Dutzenden gleichgelagerter Fälle im Märkischen Kreis: Eine unbekannte Person meldete sich am vergangenen Donnerstag per Messenger bei den Frauen und erweckte den Anschein, sie sei die Tochter. Es folgte die übliche Lügengeschichte vom neuen Handy und den angeblich so dringenden Überweisungen. Die Mütter reagierte hilfsbereit und veranlasste zwei Überweisungen.

Auf die Idee, ihren Schwiegersohn anzurufen, kam die Frau leider erst nachher. Das ist genau die Empfehlung der Polizei. Die warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche: Spätestens, wenn's um Geld geht, sollten bei Eltern alle Alarmglocken schrillen. Sie sollten unbedingt überprüfen, ob tatsächlich der Sohn oder die Tochter die Nachrichten schreiben: Die Polizei empfiehlt den Eltern, den Nachwuchs unter der bekannten alten Rufnummer anzurufen. Alternativ könnten sie um eine Sprachnachricht des Absenders bitten. In beiden Fällen dürfte der Betrugsversuch schnell auffliegen. Wenn Tochter oder Sohn wirklich so dringend Geld brauchen, werden sie telefonisch erreichbar sein.

Unbekannte haben an der Gennauer Straße ein Verkehrsschild abgeknickt. Tatzeitraum: Zwischen Samstag, 21.55 Uhr, und Sonntag, 8.46 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Letmathe, Tel. 5029-0. (cris)

