Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in einem Zweifamilienhaus

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch kam es in der Alstater Straße zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus. Die Anwohner bemerkten eine Rauchentwicklung im Keller und alarmierten sogleich die Feuerwehr. Sie brachten sich zwischenzeitlich schon in Sicherheit, sodass keiner der Anwohner verletzt wurde. Ein Passant versuchte zu helfen und nahm sich den Gartenschlauch, um das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu bekämpfen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr befindet sich der Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und unterliegt weiteren Ermittlungen.

