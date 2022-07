Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 24.07.2022

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Samstag, 23.07.2022, kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrgenerationenhaus in der Grüppenbührener Straße. Der oder die unbekannten Täter gelangten während der Abwesenheit der Bewohner vermutlich durch ein Fenster in das Wohnhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens und des entwendeten Diebesgutes ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Ganderkesee, Tel. 04222/94695-0, in Verbindung zu setzen.

