POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws im Stadtgebiet Delmenhorst +++ Fahrer händigt gefälschten Führerschein aus

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Zigarettenautomat aufgebrochen In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter einen an der Außenwand eines Gebäudes befindlichen Zigarettenautomaten in der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst auf und entwendeten eine unbek. Menge Zigarettenschachteln. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Delmenhorst unter ...

mehr