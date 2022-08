Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Recklinghausen (ots)

Auf der Gahlener Straße ist am Donnerstagnachmittag eine 56-jährige Radfahrerin aus Dorsten angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 15.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt/Zentrum unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 30-jähriger Autofahrer aus Dorsten, der in die gleiche Richtung fuhr, im Bereich der Hafenstraße nach rechts in eine Einfahrt abbiegen und erfasste dabei die Frau auf dem Pedelec. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder entlassen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

