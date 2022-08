Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Ostwall ist am Donnerstagabend ein 12-jähriger Junge aus Geilenkirchen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad gegen 21.25 Uhr plötzlich an der Ampel über die Straße (B224/Willy-Brandt-Ring) in Richtung Hansestraße. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Schermbeck, den in Richtung Kanal fuhr, erfasste den Jungen. Der 12-Jährige prallte außerdem gegen das Auto eines 26-Jährigen aus Dorsten, der hinter dem 23-Jährigen unterwegs war. Der 12-jährige Junge musste - schwer verletzt - mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Autos und dem Fahrrad wird insgesamt auf etwa 7.200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

