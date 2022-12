Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher hebeln Balkontür auf

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Einbrecher haben am Freitag, zwischen 16:30 und 19:40 Uhr, die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße aufgehebelt. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter Bargeld und ein Küchenmesser. Die Bewohner stellten den Einbruch am Abend fest und informierten die Polizei. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell