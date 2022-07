Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220729 - 0827 Frankfurt-Bahnhofsviertel: versuchter Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am Donnerstagmittag (28. Juli 2022) versuchte ein bislang unbekannter Täter einer 64-jährigen männlichen Person auf der Kaiserstraße sein Mobiltelefon zu stehlen. Der versuchte Taschendiebstahl ereignete sich im Nahbereich des Kaisersacks. Der Geschädigte war im Beisein seiner Tochter und seines Enkelkindes auf der Kaiserstraße unterwegs. Hierbei rempelte ihn eine 180 cm große, männliche Personen von schlanker Statur mit leicht abstehenden Ohren und blond gefärbten Haaren an. Der Täter nutzte diesen Körperkontakt, um das Mobiltelefon der Marke "HUAWEI" aus der Hosentasche des Geschädigten zu entnehmen. Die Tatausführung beobachtete die 33-jährige Tochter und stellte den Taschendieb zur Rede. Dieser gab das zuvor entwendete Telefon an den Geschädigten zurück. Diese Zeit nutzte die Tochter, um ein Foto vom Täter zu machen. Daraufhin riss der Langfinger das Mobiltelefon der Tochter an sich, nichts ahnend, dass sie mit der flachen Hand ihm ins Gesicht schlagen wird, um ihr Telefon zurück zu bekommen. Im Gegenzug knallte der Dieb seinen Kopf gegen die Nase der Tochter. Diesen Moment nutzte er und flüchtete über den Kaisersack in Richtung Süden.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

