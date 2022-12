POL-MK: Personengruppe schlägt sich am Kreisverkehr

Menden (ots) - Ein oder mehrere Täter hebelten am Sonntag gegen 3.30 Uhr die Haustür eines Zweifamilienhauses an der Balver Straße auf. Sie entwendeten zwei hochwertige Hockeyballschläger aus dem Hausflur. In die Wohnungen gelangten sie nicht. Bewohner hörten zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht laute Geräusche aus dem Hausflur, stellten aber den Diebstahl und die Schäden an der Tür erst später fest. (cris) ...

mehr