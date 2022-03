Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in Frankfurt Nied - Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Mittwoch (23.03.2022) kam es aus ungeklärter Ursache gegen 18:20 Uhr zu einem Brand in der Bolongarostraße in Nied.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus mehreren Fenstern des 1.Obergeschosses.

Sofort wurde ein umfassender Löschangriff von außen und innen gestartet, bei dem insgesamt drei Strahlrohre eingesetzt wurden. Das Feuer wurde gegen 19:40 abschließend gelöscht. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 20:00 Uhr beendet.

Aufgrund des Brandes ist die Wohnung zur Zeit nicht bewohnbar, acht Bewohner des Hauses kommen vorübergehend anderweitig unter.

Die Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort.

Es gab keine Verletzten, die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell