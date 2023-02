Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Fahrer leicht verletzt (06.02.2023)

Vöhrenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Villingen-Herzogenweiler und Vöhrenbach. Ein 43-jähriger BMW-Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach und kam mit seinem Auto auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er geriet nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit dem Auto, das auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem BMW 316 entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell