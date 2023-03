Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Thomas Claßen ist neuer Bezirksdienstbeamter in Blankenheim

Blankenheim (ots)

Nach der Pensionierung von Ewald Schmitz hat nun der 52-jährige Polizeihauptkommissar Thomas Claßen seinen Dienst angetreten.

Zusammen mit seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Bernd Schmitz ist er von jetzt an für den Bereich Blankenheim zuständig.

Seine kommunalen Schwerpunkte sind die Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim.

Im Jahr 1988 wurde Thomas Claßen in den Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen eingestellt, woraufhin eine längere Dienstzeit bei den Kollegen der Kölner Polizei folgte. Die letzten zweieinhalb Jahre versah er seinen Dienst im Wach- und Wechseldienst in der Polizeiwache in Schleiden.

Nun wechselt er in den Bezirksdienst nach Blankenheim, um den Bürgerkontakt zu stärken.

Als neuer "Dorfsheriff" besteht seine Aufgabe nun darin, als Ansprechpartner den dort wohnenden Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

"Aufgrund der letzten Dienstjahre sowie meinem Wohnort in der Gemeinde Nettersheim kenne ich meinen Bereich und die Menschen hier sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Bürgern, den Geschäftsleuten und der Politik", sagt Claßen.

Der Bezirksdienst in Blankenheim befindet sich im Rathaus der Gemeinde Blankenheim, Rathausplatz 16 und ist telefonisch unter 0 244 9 91 11 36 zu erreichen. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.

