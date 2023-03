Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub in Wohnhaus

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Dienstag (7. März) gelangten in der Fougeresstraße gegen 22.20 Uhr zwei unbekannte Männer in das Einfamilienhaus eines 58-Jährigen sowie seiner 83-jährigen Mutter aus Bad Münstereifel.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die unbekannten Täter das Wohnhaus durch eine nicht verschossene Terrassentüre betreten.

Als sich der 58-jährige Eigentümer im Keller befand, wurde er von einem Täter mit einer Schusswaffe bedroht.

Der Mann wurde mehrere Minuten lang mit der Schusswaffe von einem Täter bedroht, während der zweite Täter das Haus nach Diebesgut durchsuchte. Anschließend flüchteten sie über die Terrassentür in den Garten in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei maskierte Männer im mittleren Alter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell