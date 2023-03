POL-EU: Straftat gegen das Sprengstoffgesetz

Weilerswist (ots) - Am 4. März leitete ein 45-jähriger Mann aus der Gemeinde Weilerswist gegen 21 Uhr über einen Gartenschlauch eine unbekannte größere Menge an Heizöl in den Abwasserkanal. Ein Anwohner der Straße Velbrückweg hatte zuvor starken Heizölgeruch aus dem Bereich der Kanalisation wahrgenommen und daraufhin die zuständige Feuerwehr informiert. Vor ...

mehr