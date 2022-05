Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Junge nach Zusammenstoß mit PKW gesucht

Kevelaer (ots)

Am Samstag (21. Mai 2022) gegen 12:05 Uhr wollte eine 65-Jährige Autofahrerin den Parkplatz an der Bury-St.-Edmunds-Straße verlassen, als ein Junge auf einem Fahrrad zwischen zwei Fahrzeugen aus einer Parklücke kam und gegen die Beifahrertür ihres Hyundai i20 fuhr. Der Junge stieß dabei mit der Hüfte gegen den Fahrradlenker, sagte aber, es gehe ihm gut. An dem Auto entstand leichter Sachschaden. Ein vorbeilaufendes Pärchen sagte, es würde sich um das Kind kümmern und ging mit ihm davon. Der Junge hinterließ jedoch keine genauen Angaben zu seinen Personalien. Er wird beschrieben als etwa 8 bis 10 Jahre alt, mit dunklen Haaren, kräftiger Statur und südländischem Äußeren. Er sprach mit starkem Akzent und war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. Die Eltern oder Zeugen, die Angaben zu seiner Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell