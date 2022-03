Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Insassen bei Alleinunfall verletzt - Mettmann - 2203146

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (24. März 2022) wurden zwei Fahrzeuginsassen eines Smart bei einem Alleinunfall auf der Ringstraße in Mettmann so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Das war geschehen:

Gegen 20:55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Haaner mit einem Smart die Ringstraße in Richtung Talstraße. Unmittelbar im Kreuzungsbereich zur Straße Am Königshof / Talstraße entschied er sich plötzlich, nach links auf die Straße Am Königshof abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer während des Abbiegevorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Smart kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf der Rechtsabbiegerspur der Straße Am Königshof, in Fahrtrichtung Ringstraße gesehen, liegen.

Sowohl der 18-jährige Fahrzeugführer als auch der 21-jährige Beifahrer wurden durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die hinzugezogenen Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Der Smart wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf mehrere tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Fahrstreifen der Ringstraße in Fahrtrichtung Am Kolben gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell