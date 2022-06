Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Dienstagvormittag, 7. Juni, aus der Wohnung einer 89-jährigen Frau in Eicken Schmuck gestohlen. Das Duo nutze dabei den sogenannten "Wasserwerker-Trick", um in das Haus und die Wohnung der Seniorin zu gelangen.

Gegen 11.10 Uhr klingelte es bei der Seniorin an der Haustür. Über die Gegensprechanlage meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk ausgab. Die 89-Jährige öffnete die Tür und ließ die Personen in den Hausflur. An der Wohnungstür erklärte ihr der angebliche Wasserwerk-Mitarbeiter dann, dass es bei den Nachbarn einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und man nun die Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrollieren müsse.

Sie ließ einen der Männer hinein, in der Annahme, dass der andere draußen warten würde. Gemeinsam gingen sie ins Badezimmer, um die Wasserhähne zu kontrollieren. Dann gab der Mann der Seniorin die Aufgabe auch die Duschbrause aufzudrehen, während er das Bad verließ und sich für einen Moment alleine in der Wohnung aufhielt. Als die Seniorin aus dem Badezimmer kam, seien beide Männer weg gewesen. Gleich darauf sah die 89-Jährige im Schlafzimmer nach und stellte fest, dass diverser Schmuck gestohlen wurde.

Die Seniorin beschreibt einen der Männer wie folgt: Von auffallend kräftiger Statur, unter 1,80 Meter groß, sprach dialektfreies Deutsch. Er trug ein auffälliges Namensschild an seiner Kleidung und eine dunkle Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell