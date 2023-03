Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Am 05.03.2023, gegen 06.30 Uhr, wurde die Polizei Cuxhaven über einen Verkehrsunfall in der Gemarkung Wurster Nordseeküste, OT Nordholz, Hinter dem Heidedeich, informiert, dessen Verursacher sich nicht mehr vor Ort befand. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann ermittelt werden, dass zuvor im Laufe der Nacht die verursachende Fahrzeugführerin eines Pkw VW Bora aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung während der Fahrt von der Fahrbahn nach rechts abgekommen ist. Dabei touchiert sie einen Baum. Die Verursacherin verließ im Anschluss die Unfallstelle mit dem Pkw. Aufgrund vorhandener Spuren vor Ort konnte im weiteren Verlauf die Unfallverursacherin ermittelt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die 26jährige Fahrerin aus Nordholz eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (04721-573-0)

