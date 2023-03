POL-CUX: Zwei Unfälle auf der BAB 27 am 05.03.2023

Cuxhaven (ots) - In der Zeit von Dienstag (28.02.2023) - 13:00 Uhr bis Mittwoch (01.03.2023) - 13:45 Uhr kam es in der Straße Finna in Bramstedt-Harrendorf zu einem Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus. Ein unbekannter Täter hebelte hierbei ein Fenster auf und durchsuchte das Haus nach geeignetem Diebesgut. Am gestrigen Donnerstag (02.03.2023) versuchte ein ...

