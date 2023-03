Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Pferd

Cuxhaven (ots)

In der Nacht zum Montag, den 06.03.2023, gegen 03.15 Uhr, befuhr ein 69jähriger Langener mit seinem Pkw Mercedes die Geesteallee in 27624 Geestland, OT Elmlohe, als plötzlich 3 Pferde die Fahrbahn kreuzten. Der Mercedes kollidierte mit einem der Pferde. Es entstand Sachschaden am Pkw von ca. Euro 1500,-. Die Pferdehalterin konnte ermittelt und das leicht verletzte Pferd von einem Tierarzt behandelt werden.

