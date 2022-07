Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (301/2022) Heuballen brennen auf Feld bei Pöhlde - Tatverdächtiger von Polizei festgenommen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Herzberg, "In den Owieden", Feldflur zwischen den Ortschaften Pöhlde und Scharzfeld Montag, 18. Juli 2022, gegen 17.30 Uhr

HERZBERG (jk) - Auf einem abgemähten Feld zwischen den Ortschaften Pöhlde und Scharzfeld (Landkreis Göttingen) haben am Montagnachmittag (18.07.22) etwa 50 bis 60 Heuballen gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Pöhlde, Herzberg, Scharzfeld, Sieber und Lonau waren mit knapp 80 Kameraden im Löscheinsatz. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Feuer wurde noch in der Nähe des Brandortes ein junger Mann aus dem Altkreis Osterode festgenommen. Der Heranwachsende ist nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Osterode dringend verdächtig, die Ballen vorsätzlich entzündet zu haben.

Es wird außerdem geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Brandlegungen in jüngerer Zeit im Raum Pöhlde in Betracht kommt, darunter der Brand von ca. 120 Rundballen Heu am späten Abend des 21. Mai in der Oderaue.

Der mutmaßliche Brandstifter schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er kam im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder auf freien Fuß.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell