Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Dank Zeugin mutmaßlicher Autoaufbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Dank einer mutigen Zeugin (26) konnte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (23. November, gegen 00:30 Uhr) am Duisburger Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Autoaufbrecher fassen. Die Frau bemerkte im Bereich der Klöcknerstraße zerschlagene Seitenscheiben an mehreren dort geparkten Autos. An einem Auto konnte die Frau eine männliche Person beobachten, die in den Pkw hineingebeugt war und diesen durchwühlte. Die Frau folgte ihm unauffällig und kontaktierte die Polizei. Im Bereich des Ostausgangs des Hauptbahnhofs konnten Beamte den Verdächtigen (38) stellen. Bei sich hatte er einiges an mutmaßlichem Diebesgut - unter anderem einen Laptop, Kopfhörer und einen Schlüssel. Der 38-jährige musste mit zur Wache und bekam eine Anzeige. Sollten noch weitere Autobesitzer einen Aufbruch bemerkt haben, werden sie gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 36 zu melden.

