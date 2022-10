Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rauch gemeldet - Mutmaßliche Kupferdiebe gefunden

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat zwei junge Männer vorläufig festgenommen, die offenbar Kupferkabel von einem ehemaligen Zechengelände stehlen wollten. Der Einsatz selbst war ursprünglich eine "Feuerwehrlage": Am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr wurde Rauch aus dem Keller eines Firmengebäudes an der Victoriastraße gemeldet. Die Feuerwehr gab Hinweise auf Personen, die sich vermutlich im Gebäude versteckt hielten. Nach kurzer Suche konnten dann die beiden Tatverdächtigen - ein 25-Jähriger aus Castrop-Rauxel und ein 28-Jähriger aus Recklinghausen - gefunden werden. Sie hatte sich tatsächlich in einem kleinen Raum versteckt. Entsprechendes Tatwerkzeug wurde ebenfalls gefunden und sichergestellt. Der Verdacht liegt nahe, dass die Beiden Kupfer stehlen wollten. Im Keller konnten verschmorte Kabelisolierungen entdeckt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die beiden Männer wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um auszuschließen, dass sie durch den Rauch verletzt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer schließlich entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

