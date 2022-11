Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Schlosspark/Nachtragsmeldung: Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Coesfeld (ots)

Im Schlosspark Dülmen kam es am 31.10.22 zu einem sexuellen Übergriff auf eine 32-jährige Frau. Jetzt hat die Polizei nach detaillierten Zeugenaussagen ein Phantombild erstellt und bittet um Hinweise auf den Täter.

Die Frau lief gegen 18 Uhr durch den Schlosspark vom Combimarkt kommend in Richtung Am Schloßgarten. Als sie den Park betrat, folgte der unbekannte Täter ihr, nahm dann aber zunächst einen anderen Weg. Nach einem kurzen Gespräch mit einem weiteren Hundehalter setzte die Frau ihren Weg alleine fort.

Da kam die männliche Person, die ihr zuvor in den Park gefolgt war, von hinten auf sie zu und sprach sie mit akzentfreiem Deutsch an. Unmittelbar danach griff er die Frau an, versuchte sie zu Boden zu bringen und ihr unter der Kleidung und den Schritt zu greifen. Vermutlich aufgrund der starken Gegenwehr oder durch einen Hundebiss ließ der Unbekannte von der Frau ab. Er rannte in Richtung Clemens-Brentano-Gymnasium davon.

Ein Phantombild des Mannes ist im Fahndungsportal eingestellt und hinter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/90850

Der Tatverdächtige ist circa 1,75 - 1,80 Meter groß und 18-25 Jahre alt. Er trug eine weiße Jacke, die schwarz an den Ärmeln, der Seite und am Reißverschluss ist. Zudem hatte er eine schwarze Jogginghose, und dunkle Schuhe an. Er dunkelblonde Haare, seine Statur ist hager. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Ursprungsmeldung:

Nach einem sexuellen Übergriff sucht die Polizei in Dülmen nach Zeugen. Eine 32-jährige Frau lief am Montag (31.10.) um kurz vor 18 Uhr mit ihren zwei Hunden durch den Schloßpark vom Combimarkt kommend in Richtung Am Schloßgarten. Als sie den Park betrat bemerkte sie zunächst eine männliche Person, die ihr folgte, dann aber einen anderen Weg nahm. Nach einem kurzen Gespräch mit einem weiteren Hundehalter, setzte die Frau ihren Weg alleine fort. Da kam die männliche Person, die ihr zuvor in den Park gefolgt war, von hinten auf sie zu und sprach sie mit akzentfreiem Deutsch an. Unmittelbar danach griff er die Frau an, versuchte sie zu Boden zu bringen und ihr unter der Kleidung und den Schritt zu greifen. Vermutlich aufgrund der starken Gegenwehr oder durch einen Hundebiß ließ der Unbekannte von der Frau ab. Er rannte in Richtung Clemens-Brentano-Gymnasium davon. Personenbeschreibung: - Männlich - Zwischen 18 und 25 Jahren alt - Schlank - Dunkelblonde bis hellbraune Haare, bis zu den Ohren, im Nacken kurz, gescheitelt - Bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit Bündchen als Beinabschluss, schwarzen Turnschuhen und einer weißen dickeren Jacke mit auffällig schwarzem Reißverschluss Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell