Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Verkehrsunfallflucht, Hinweise erbeten

Oberharmersbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Reisebus befuhr gegen 8:30 Uhr die L94 in Fahrtrichtung Zell am Harmersbach, als er nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve in der Straße "Hagenbach" einen entgegenkommenden Mitsubishi streifte. Im Anschluss setzte der Fahrer des Busses seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Bei dem Bus dürfte es sich um einen größeren grün/gelben Reisebus mit ausländischer Zulassung handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07832 975920 bei den Ermittlern des Polizeireviers Haslach zu melden.

