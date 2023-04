POL-OG: Bühl, A5 - Plötzliche Hindernisse

Ettenheim (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem 17-jährigen E-Scooterfahrer endete am Dienstagabend in einem Sachschaden von rund 1.750 Euro. Der 17-Jährige befuhr gegen 18 Uhr die K5345 in Ettenheim, als ihm nach derzeitigem Kenntnisstand ein 60-jähriger Audifahrer die Vorfahrt nahm. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der zwei Verkehrsteilnehmer, wobei der Scooterfahrer zu Boden stürzte und sein Gefährt einen ...

mehr