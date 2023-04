Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand in Arztpraxis geleistet

Baden-Baden (ots)

Ein Arztbesuch in der Lichtentaler Straße endete am Dienstagmorgen für einen 27-Jährigen kurzzeitig in polizeilichem Gewahrsam. Nach einem vorangegangenen, lautstarken Disput mit seiner Ärztin über seine Medikation, wurde gegen 10:40 Uhr die Polizei zur Durchsetzung des Hausrechts erbeten. Da ein anfänglicher Versuch der Beamten, den aufgebrachten Mann zum selbständigen Verlassen der Praxis zu überreden, fehlschlug, sollte er aus der Praxis begleitet werden. Der 27-Jährige wehrte sich hierbei stark, beleidigte die Einsatzkräfte und schlug zielgerichtet aber vergebens mit den Fäusten nach dem Kopf einer der Beamten, worauf hin Zwang angewandt werden musste. Im polizeilichen Gewahrsam beruhigte er sich zwischenzeitlich und konnte zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Gewahrsam entlassen werden. Beide Beamte verletzten sich während der Widerstandshandlung leicht, wodurch bei einem von ihnen Dienstunfähigkeit eintrat.

