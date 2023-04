Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - 23-jähriger attackiert - Verdächtiger in Haft

Lahr (ots)

Die Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei zu dem Vorfall am 5. Februar in der Max-Planck-Straße haben ans Licht gebracht, dass es sich bei dem Überfall auf einen 23-Jährigen tatsächlich um ein Raubdelikt handelte. Demnach sei der hierdurch Leichtverletzte von einer Gruppe junger Männer unter anderem mit einer Schreckschusswaffe attackiert worden. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe steht im dringenden Verdacht, die Schreckschusswaffe gegen den Überfallenen eingesetzt und ihm persönliche Gegenstände abgenommen zu haben. Intensive Ermittlungsarbeit brachte die Kripobeamten schließlich auf die Spur des Heranwachsenden sowie zweier weiterer - wegen anderer Straftaten verdächtigen - jungen Männer. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Lahr und Umgebung erwirkt. Im Zuge einer konstatierten Durchsuchungsaktion konnten am frühen Morgen des 29. März mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz drei Verdächtige im Alter von 19 bis 21 Jahren vorläufig festgenommen und umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Unter anderem fanden die Einsatzkräfte auch eine Schreckschusswaffe, die als mögliches Tatmittel für den begangenen Überfall in Betracht kommt. Weitere sichergestellte Gegenstände lassen die Vermutung zu, dass diese aus anderen Straftaten stammen könnten. Die Überprüfungen hierzu stehen allerdings noch aus. Der 19-Jährige wurde noch am 29. März auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes erließ. Der Heranwachsende befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden anderen Männer kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Pressemitteilung vom 08.02.2023, 11:40 Uhr

POL-OG: Lahr - 23-jähriger attackiert, Polizei bittet um Hinweise

Lahr Nach den Angaben eines 23 Jahre alten Mannes soll es in den Nachtstunden auf Sonntag in der Max-Planck-Straße zu einem Raub gekommen sein. Der 23-jährige soll dabei von mehreren Jugendlichen überfallen und ausgeraubt worden sein. Der junge Mann wurde bei dem sich mutmaßlich gegen 3 Uhr auf einem Schulhof zugetragenen Vorfall leicht verletzt, was eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zog. Er konnte die Klinik bereits wieder am frühen Sonntagmorgen verlassen. Inwieweit es tatsächlich zu einem Raubdelikt kam und ob dabei Schreckschusswaffen zum Einsatz kamen, ist derzeit noch unklar, zumal sich der Leichtverletzte nach dem Tatgeschehen zunächst nach Hause begab und erst circa 45 Minuten danach die Polizei informierte. Nach seinen Angaben sollen dem 23-jährigen AirPods, dessen Geldbörse mit EC-Karte und wenig Bargeld gewaltsam abgenommen worden sein. Zu den bislang unbekannten Angreifern liegen derzeit keine weiteren Beschreibungen vor. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Geschehen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

