POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Corona-Teststation; Täter im Bereich Parkplatz Wiesensee unterwegs; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch gegen 23.00 Uhr erging eine Meldung über zwei brennende Hecken in der Straße 'Am Markt' an das Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Vor Ort wurde der Brand durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Diese konnte als Ursache für den Brand einen Roller auf dem Gehweg zwischen den Hecken ausmachen. Dieser wurde, nach bisherigen ...

mehr