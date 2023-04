POL-OG: Lahr - Kellerbrand

Baden-Baden (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann soll im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober 2022 und dem 23. März 2023 in einer Tiefgarage im Bereich des Römerplatzes für bislang fünf bekannte Fälle von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen verantwortlich sein. In diesem Zusammenhang soll er mit einem Stift bei allen Ereignissen abwertende Formulierungen über die Ukraine auf den allesamt in der Ukraine zugelassenen Pkw verfasst haben. In zwei Fällen wurden die ...

