Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Kollision leicht verletzt

Borken (ots)

Zusammengeprallt sind am Sonntag in Borken zwei Pkw. Eine 45-Jährige hatte gegen 20.00 Uhr mit ihrem Wagen die Raesfelder Straße aus Richtung Raesfeld kommend befahren. An der Einmündung Rogeriusstraße wollte die Borkenerin nach links in diese abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 85-Jährigen. Die Dorstenerin und ihre 84-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Dorsten, erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. (to)

