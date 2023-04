Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittelt

Baden-Baden (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann soll im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober 2022 und dem 23. März 2023 in einer Tiefgarage im Bereich des Römerplatzes für bislang fünf bekannte Fälle von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen verantwortlich sein. In diesem Zusammenhang soll er mit einem Stift bei allen Ereignissen abwertende Formulierungen über die Ukraine auf den allesamt in der Ukraine zugelassenen Pkw verfasst haben. In zwei Fällen wurden die Wagen zudem mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben mittlerweile zur Identifizierung des mutmaßlichen Vandalen geführt. Demnach hat die Auswertung von Videomaterial dazu beigetragen, dass sich die Ermittlungen aktuell gegen einen 58 Jahre alten, deutschen Staatsangehörigen richten. Gegen ihn wird nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.

