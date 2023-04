Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Montagabend einen in der Kruttenaustraße geparkten Pkw zunächst entwendet und wenig später in Brand gesetzt. Nach bisherigen Ermittlungen machte sich der Langfinger den Wagen kurz nach 18 Uhr zu eigen. Ein Zeuge bemerkte das Fahrzeug wenige Minuten später unweit des Tatortes. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein Schwelbrand im Bereich der Rückbank entwickelt, der nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich herbeigeführt worden sein dürfte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Brandstiftung eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ya

