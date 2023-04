Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim, B3 - Zwei Leichtverletzte

Ötigheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Montagmorgen auf der B3. Ein 55-Jähriger Golf-Lenker befuhr gegen 8:45 Uhr die Bundesstraße, als er aufgrund von Staubildung verkehrsbedingt abbremsen muss. Dies bemerkte ein ihm nachfolgender 58 Jahre alter Lastwagenfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand zu spät und kollidierte in Folge mit seinem Vordermann. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von den Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

