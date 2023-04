Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Transporter nach Verkehrsunfall umgekippt

Renchen, A5 (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste die A5 am Dienstagmorgen zeitweise gesperrt werden. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 2:10 Uhr die A5 auf dem linken Fahrstreifen in südliche Richtung, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Der junge Wagenlenker wurde dabei von der Betonleitwand auf die mittlere Fahrspur abgewiesen, wo er mit einem sich dort befindlichen Transporter kollidierte, der aufgrund des Aufpralls nach rechts umkippte und auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde von den Rettungskräften in ein örtliches Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Unfallfahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 7 Uhr wieder freigegeben werden.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell