POL-PDNR: Wissen - Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

Vettelschoß (ots) - In der Nacht zum Montag meldeten Personen aus de Weiherstraße in Vettelschoß, sie beobachten einen aktuellen Einbruch in eine Garage. Es sollen zwei Täter agieren. Wie die Polizei anhand von Zeugen vor Ort ermitteln konnte, ging ein Mann in eine nicht abgeschlossene Garage, während ein zweiter Täter im Hof eines Nachbarhauses wartete. Nachdem die Täter einen Zeugen bemerkten, flüchteten sie ...

