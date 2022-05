Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sandlingen

Am Abend des 06. Mai 2022 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sandlingen im örtlichen Feuerwehrhaus statt. Um 19:05 Uhr eröffnete Ortsbrandmeister Timo Oberste-Lehn die diesjährige Sitzung und begrüßte alle anwesenden Kameraden, Förderer und Gäste.

Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder Alfred Bähre, Karl-Heinz Hoppe, Karl-Heinrich Oberste-Lehn und Friedrich-Wilhelm Oberste-Lehn, setzte Ortsbrandmeister Timo Oberste-Lehn die Sitzung mit seinen Jahresberichten für die Jahre 2020 und 2021 fort. Die 26 aktiven Mitglieder, von denen neun als Atemschutzgeräteträger tätig sind, hielten in den vergangenen Jahren insgesamt 43 Dienste ab. Zusätzlich galt es insgesamt fünf Einsätze abzuarbeiten. Besonders erwähnte er hierbei die gemeinsame Löschzugübung mit der Ortsfeuerwehr Eicklingen, welche im Oktober vergangenen Jahres stattgefunden hat. Hinsichtlich der Dienstbeteiligung freute sich Oberste-Lehn über die rege Dienstbeteiligung trotz der Tatsache, dass der Dienstbetrieb in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt stark eingeschränkt wurde.

Nachdem die dreijährige Amtszeit einiger Funktionsträger bereits im Februar ausgelaufen war, konnten an diesem Abend diverse Wahlen durchgeführt werden. Für das Amt des Gruppenführers wurde Andreas Knoop vorgeschlagen und einstimmig wiedergewählt, den Posten des stellvertretenden Gruppenführers und Atemschutzgerätewartes übernimmt weiterhin Dirk Gehrls. Als Gehrls Stellvertreter wurde Patrick Bergmann aus den Reihen der Aktiven vorgeschlagen und gewählt. Ebenfalls wird er das Amt des Bekleidungswartes übernehmen. Als Nachfolger das bisherigen Gerätewartes Mario Punzet wurde Mattis Cammann gewählt. Nachdem die Funktionen des Pressewartes und des Schriftführers vereint wurden, galt es die Funktion des Pressewartes erneut zu wählen. Als Pressewart der Ortsfeuerwehr Sandlingen wird zukünftig Timo Oberste-Lehn agieren, sein Stellvertreter ist fortan Gregor Schroedter. Des Weiteren erfolgte die Wiederwahl von Alexander Graf als EDV-Beauftragter und Kassenführer. Nach zwei Amtszeiten als Kassenprüfer wird zudem Thorsten Dettki von Matthias Noske beerbt.

Es folgte der Bericht des Kreisbrandmeisters Volker Prüsse. Kreisbrandmeister Prüsse berichtete über insgesamt 1274 Einsätze im Jahr 2021. Die Gesamtzahl der Einsätze sei hierbei im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen, nachdem die Einsatzzahl im Jahr 2020 etwas rückläufig war. Des Weiteren berichtete er über das Ausbildungs- und Veranstaltungsgeschehen im vergangenen Jahr. Er bedankte sich zudem bei allen Kamerad:innen für das verantwortungsvolle Verhalten während der Corona-Pandemie, welches dazu beitrug, dass die Einsatzbereitschaft aller Ortsfeuerwehren im Landkreis Celle aufrechterhalten blieb.

Auch der Sprecher der Altersabteilung, Erwin Nater, konnte an diesem Abend einen kleinen Einblick in die Aktivitäten der acht Personen umfassenden Abteilung gewähren. "Die im Jahr 2017 gegründete Abteilung trifft sich sechs Mal im Jahr.", berichtet Nater. Hierbei werden verschiedene Aktionen durchgeführt, zu denen unter anderem einige Radtouren und ein Spieleabend gehören. Obwohl in den vergangen zwei Jahren kaum Veranstaltungen abgehalten werden durften, blickt er optimistisch in die Zukunft und freut sich auf die kommenden Veranstaltungen.

Auch Eicklingens Bürgermeister Jörn Schepelmann, MdL richtete einige Worte an die Anwesenden und bedankt sich für das Engagement der Feuerwehrkamerad:innen und richtet die Grüße der Gemeinde Eicklingen aus. Nachdem er über einige Vorhaben der Samtgemeinde hinsichtlich der Feuerwehren im Flotwedel berichtet hat, übergab er der Ortsfeuerwehr Sandlingen ein Präsent als Zeichen der Dankbarkeit.

Abschließend konnten noch zahlreiche Ehrungen, Beförderungen und Danksagungen ausgesprochen werden. Für die beste Dienstbeteiligung im Jahr 2020 konnte Christoph Hoppe einen Präsentkorb in Empfang nehmen. Ebenfalls konnten sich Mattis Cammann, Jörg Hoppe und Alexander Graf über einen Präsentkorb für die meiste Dienstbeteiligung im Jahr 2021 freuen.

Mit der Beförderung zum Feuerwehrmann konnte an diesem Abend Feuerwehrmannanwärter Patrick Bergmann gewürdigt werden. Außerdem wurden Mattis Cammann zum Oberfeuerwehrmann und Christoph Hoppe zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Die Beförderung zu Oberlöschmeistern erhielten der stellvertretende Ortsbrandmeister Hendrik Jürgens und Gruppenführer Andreas Knoop.

Zusammen mit Kreisbrandmeister Prüsse nahm Oberste-Lehn zudem einige Ehrungen vor. Mit dem Niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 40 Jahre aktive Dienstzeit wurde Joachim Künnemann ausgezeichnet, welche mit seinem Eintritt in die Ortsfeuerwehr Sandlingen am 30. Mai 1980 begann. Mit dem Abzeichen des LFV Niedersachsen für langjährige Mitgliedschaft konnten an diesem Abend Uwe Graf und Karl-Heinz Tetzlaff geehrt werden. Für die Ehrungen erhoben sich alle Anwesenden von Ihren Stühlen. Uwe Graf, welcher am 04. Januar 1971 der Feuerwehr beigetreten war und knapp 40 Jahre das Amt des Kassenführers bekleidete, erhielt die Ehrung als Zeichen der Dankbarkeit für mehr als 50 Jahre Mitgliedschaft. Karl-Heinz Tetzlaff ist bereits seit dem Jahr 1960 Mitglied der Ortsfeuerwehr Sandlingen und leistete hiervon 44 Jahre Dienst in der Einsatzabteilung. Prüsse ehrte ihn für mehr als 60 Jahre Mitgliedschaft und wünschte den Geehrten Gesundheit und bedankte sich für das jahrzehntelange Engagement.

Nach Erreichen der Altersgrenze konnten die Kameraden Jürgen Jänicke, bereits seit 46 Jahren in der Feuerwehr aktiv, und Joachim Künnemann in die Ehrenabteilung überstellt und von Erwin Nater in der Alters- und Ehrenabteilung begrüßt werden.

