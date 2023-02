POL-HB: Nr.: 0070 --Internet-Abzocke und Cybercrime - Wie schütze ich mich?

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Neuenlander Straße Zeit: 01.02.2023, 12.20 Uhr Ein Autofahrer fuhr in der Bremer Neustadt am Mittag in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Der 78-Jährige war mit seinem Mercedes auf der Neuenlander Straße stadteinwärts unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen fuhr der Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit ...

